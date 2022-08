Bundesliga LIVE: Borussia choc, ne prende 3 in 6'. Passa il Werder per 3-2. Grifo gol per il Friburgo, Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-3 (Di sabato 20 agosto 2022) Con la vittoria del Borussia Monchengladbach sull'Hertha Berlino si è aperta la terza giornata di Bundesliga. Le uniche a punteggio... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Con la vittoria delMonchengladbach sull'Hertha Berlino si è aperta la terza giornata di. Le uniche a punteggio...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga La ribalta il #Werder a #Dortmund! Al 95' #Burke per il clamoroso 3-2! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Pari del #Werder a #Dortmund! Al 93' il 2-2 di #Schmidt! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga #Mainz in vantaggio sul campo dell'#Augsburg! Al 93' è #LeeJaeSung a firmare il 2-1 ospi… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Bundesliga Raddoppio del #Dortmund al 77' con #Guerreiro! E' 2-0 sul #Werder! Tris dell'#Hoffenheim… - DavideWinnie : Scopri come sta andando #Wolfsburg- #Schalke 04 -