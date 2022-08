Bundesliga 2022/23: il Brema vince in clamorosa rimonta contro il Dortmund, 2-3 al Signal Iduna Park (Di sabato 20 agosto 2022) Cinque le partite giocate alle 15:30 e valevoli per la terza giornata di Bundesliga 2022/23. Il Magonza vince sul finale contro l’Augusta. Ad aprire le marcature ci ha pensato Onisiwo, che dopo un uno-due con Fulgini, calcia magnificamente all’angolino basso di sinistra. Il pareggio viene messo a segno al 35esimo da Demirovic che di testa segna di potenza al centro della porta. Sul finale è poi Jae-Sung Lee a regalare la vittoria agli uomini di Svensson: termina 1-2 all’WWK Arena. clamorosa rimonta del Brema contro il Borussia Dortmund. Gli uomini di Werner ribaltano nei minuti finali del match uno svantaggio di due reti e firmano la prima vittoria stagionale. E’ Brandt al 47’ ad aprire le marcature: l’attaccante tedesco riceve bene ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Cinque le partite giocate alle 15:30 e valevoli per la terza giornata di/23. Il Magonzasul finalel’Augusta. Ad aprire le marcature ci ha pensato Onisiwo, che dopo un uno-due con Fulgini, calcia magnificamente all’angolino basso di sinistra. Il pareggio viene messo a segno al 35esimo da Demirovic che di testa segna di potenza al centro della porta. Sul finale è poi Jae-Sung Lee a regalare la vittoria agli uomini di Svensson: termina 1-2 all’WWK Arena.delil Borussia. Gli uomini di Werner ribaltano nei minuti finali del match uno svantaggio di due reti e firmano la prima vittoria stagionale. E’ Brandt al 47’ ad aprire le marcature: l’attaccante tedesco riceve bene ...

