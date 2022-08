Bronzetti domina Peterson | è finale a Vancouver

FIT

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 8 agosto 2022 . Iga Swiatekancora la classifica mondiale, seguita da Anett Kontaveito e da Paula Badosa. Martina ...Jasmine Paolini 55esima e Lucia...Avanzano, intanto, Luciaed Elisabetta Cocciaretto. La tennista romagnola, numero 78 del ... la 21enne di Fermo, numero 111 del ranking e reduce dai quarti di Budapest,per 6 - 1 6 - 0 ... Vancouver: Bronzetti sfida Peterson in “semi” L'azzurra, seconda testa di serie nel torneo canadese, affronterà Rebecca Peterson per conquistare un posto in finale ...L'azzurra, seconda testa di serie nel torneo canadese, affronterà Rebecca Peterson per conquistare un posto in finale ...