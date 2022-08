Borsellino non può stare nel pantheon Fdi se poi Schifani è il candidato in Sicilia: Meloni ascolti le parole del giudice su mafia e politica (Di sabato 20 agosto 2022) Paolo Borsellino è da sempre nel pantheon di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni lo ha inserito perché lo considera un giudice di destra, fedele alle Istituzioni, che da giovane era stato iscritto al Fuan. Oggi, però, come governatore della Sicilia, la regione di Borsellino, Meloni candida Renato Schifani, l’ex presidente del Senato che è stato a lungo indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2014, il giudice ha archiviato la sua posizione, ma nel motivare quella decisione ha scritto : “In definitiva sono emerse talune relazioni con personaggi inseriti nell’ambiente mafioso o vicini a detto ambiente nel periodo in cui lo Schifani era attivamente impegnato nella sua attività di legale civilista ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Paoloè da sempre neldi Fratelli d’Italia. Giorgialo ha inserito perché lo considera undi destra, fedele alle Istituzioni, che da giovane era stato iscritto al Fuan. Oggi, però, come governatore della, la regione dicandida Renato, l’ex presidente del Senato che è stato a lungo indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2014, ilha archiviato la sua posizione, ma nel motivare quella decisione ha scritto : “In definitiva sono emerse talune relazioni con personaggi inseriti nell’ambiente mafioso o vicini a detto ambiente nel periodo in cui loera attivamente impegnato nella sua attività di legale civilista ed ...

