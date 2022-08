Borsa Milano oggi 20 agosto 2022

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 20 agosto 2022)– . Chiusura ancora in rialzo per lo spread Btp-Bund con il differenziale di rendimento tra i due titoli di Stato che si apre di altri 5 punti base, a quota 226. Il rendimento del decennale italiano risale ai massimi da un mese, al 3,484% (+17,6 punti base), in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Italiana20 settembre 2019:-0,02%Italiana23 settembre 2019:-1,01%Italiana26 settembre 2019:+0,73%Italiana09 luglio 2020:-1,98%Italiana13 luglio ...