Bonus musica, fino a 1000 euro di detrazione per iscrizione dei bimbi in conservatori e scuole di musica (Di sabato 20 agosto 2022) Una nuova possibilità nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un nuovo Bonus, quello relativo alla musica, grazie al quale possono essere detratte le spese relative all’iscrizione a bande, cori e scuole di musica entro il limite di 1000 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) Una nuova possibilità nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un nuovo, quello relativo alla, grazie al quale possono essere detratte le spese relative all’a bande, cori edientro il limite di. L'articolo .

orizzontescuola : Bonus musica, fino a 1000 euro di detrazione per iscrizione dei bimbi in conservatori e scuole di musica - SkyTG24 : #Bonus musica 2022, come richiederlo e a chi spetta - InfoFiscale : Bonus musica nel modello 730/2022: come funziona la nuova detrazione? Le istruzioni - Giulia8976 : @Capezzone @LaVeritaWeb @GioFazzolari @FratellidItalia Cazzo!!! Musica per le mie orecchie. Diverso che avere 5 ann… - zaralapn : Su spotify nel profilo dei BOC c'è una playlist con tutte le bonus tracks ma da brava discepola della musica del cu… -