Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Verona (Di sabato 20 agosto 2022) Le scelte di Sinisa Mihajlovic per i convocati del Bologna contro l’Hellas Verona, Orsolini dovrebbe partire dalla panchina Il Bologna ha pubblicato la lista dei convocati in vista del prossimo impegno di campionato di domenica sera contro l’Hellas Verona. Di seguito le scelte di Mihajlovic. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Urbanski. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Le scelte di Sinisaper idelcontro l’Hellas, Orsolini dovrebbe partire dalla panchina Ilha pubblicato la lista deiin vista del prossimo impegno di campionato di domenica sera contro l’Hellas. Di seguito le scelte di. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Urbanski. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoHellasVer1 : Bologna: i convocati per la sfida con il Verona, non ci sono Dijks e Lucumì - Ftbnews24 : Bologna-Verona, i convocati di Mihajlovic: squalificati Soumaoro e Ferguson, dentro Sosa #SerieA - sportface2016 : #BolognaVerona, i convocati di #Mihajlovic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - I convocati per il Verona: out Lucumì - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - I convocati per il Verona: out Lucumì -