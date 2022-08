Bollettino Covid-19 oggi, sabato 20 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di sabato 20 agosto 2022) Il Bollettino Covid-19 aggiornato a sabato 20 agosto 2022. Continua il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare il Bollettino con i dati relativi a morti, contagi e guariti dal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 24.394 nuovi contagi, 88 morti, 41.099 guariti, 27.440 tamponi molecolari, 256 in terapia intensiva, 6.528 nei reparti ordinari. Sono inoltre 16.795 in meno gli ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Il-19 aggiornato a202022. Continua il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 24.394 nuovi, 88, 41.099, 27.440 tamponi molecolari, 256 in terapia intensiva, 6.528 nei reparti ordinari. Sono inoltre 16.795 in meno gli ...

