Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti sabato 20 agosto

(Di sabato 20 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di202022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 2.129 nuovi, 1 morto, 2.019 tamponi molecolari, 15 in terapia intensiva, 381 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

irpiniatimes1 : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno:2.193 di cui: Positivi all'a… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 19 agosto 2022. Complessivamente sono stat… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 19 agosto 2022. Complessivamente sono stat… -

Sono 2.129 i nuovi casi di Covid in, dove sono stati effettuati 11.607 test. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; un decesuto in precedenza ma registrato ieri. È quanto emerge daldiffuso dalla Regione. Il report ...vaccini covid oggi 20 agosto/ +20mila dosi. E il secondo booster... Topi morti in mare ... che ha richiesto ora l'intervento dell'Arpa, l'Agenzia Protezione Ambientale della, anche ...ROMA: Aumenta il numero di pazienti scondo il dato che arriva dal monitoraggio condotto dal Ministero della salute. Ecco le regioni più colpite ...Scendono di 8 unità le terapie intensive (ieri -20) con 26 ingressi del giorno, per un totale di 260, mentre sono 243 in meno i ricoveri ordinari (ieri -314) per un totale di 6.782 ...