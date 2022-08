Bollette gas, Tabarelli: “Le misure del governo? Insufficienti. È irresponsabile dire di non preoccuparsi, rischiamo razionamenti” (Di sabato 20 agosto 2022) “Le misure del governo per contenere i rincari energetici“, estese fino a dicembre, “non saranno sufficienti visto l’attuale livello del prezzo del gas“. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, spiega che “erano a mala pena sufficienti quando il prezzo del gas era 80 euro al MWh, ma non ora. Un prezzo del gas di 250 euro al MWh si tradurrà in un prezzo record dell’elettricità, verso i 600 euro al MWh, dieci volte quelli che erano ottimi prezzi anni fa. Questo significherà chiusure, recessione, calo dell’economia e distruzione della domanda”. In questa situazione, spiega l’esperto, “quest’inverno se il gas dalla Russia verrà azzerato si dovrà distruggere domanda, razionare, anche solo per pochi giorni. Ma bisogna dirlo, prepararsi“. “Dobbiamo risparmiare”, continua Tabarelli, definendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) “Ledelper contenere i rincari energetici“, estese fino a dicembre, “non saranno sufficienti visto l’attuale livello del prezzo del gas“. Il presidente di Nomisma Energia, Davide, spiega che “erano a mala pena sufficienti quando il prezzo del gas era 80 euro al MWh, ma non ora. Un prezzo del gas di 250 euro al MWh si tradurrà in un prezzo record dell’elettricità, verso i 600 euro al MWh, dieci volte quelli che erano ottimi prezzi anni fa. Questo significherà chiusure, recessione, calo dell’economia e distruzione della domanda”. In questa situazione, spiega l’esperto, “quest’inverno se il gas dalla Russia verrà azzerato si dovrà distruggere domanda, razionare, anche solo per pochi giorni. Ma bisogna dirlo, prepararsi“. “Dobbiamo risparmiare”, continua, definendo ...

