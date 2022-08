Birra, fritto, mostre e orto botanico: il week-end in città (Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel week-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra del fritto e Brewdog expo in piazzale Alpini, tante mostre e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 20 e domenica 21 agosto. BERGAMO SABATO 20 AGOSTO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Bergamo, agosto all’orto botanico: le aperture – A Bergamo sagra del fritto e Brewdog expo DOMENICA 21 AGOSTO – Bergamo, agosto all’orto botanico: le aperture – A Bergamo sagra del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra dele Brewdog expo in piazzale Alpini, tantee molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 20 e domenica 21 agosto. BERGAMO SABATO 20 AGOSTO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Bergamo, agosto all’: le aperture – A Bergamo sagra dele Brewdog expo DOMENICA 21 AGOSTO – Bergamo, agosto all’: le aperture – A Bergamo sagra del ...

