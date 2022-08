Berlusconi: «Le sinistre sono insieme solo per il potere. Non votare è da autolesionisti» (video) (Di sabato 20 agosto 2022) «solo noi parliamo di contenuti. I nostri avversari hanno cominciato la solita campagna di calunnie. Le sinistre stanno insieme solo per tentare di conservare il potere che gestiscono da molti anni senza aver mai vinto le elezioni. Per il resto sono divisi su tutto, anche sui candidati. Non ho sentito un’idea nuova, concreta per il futuro del paese». Lo ha detto Silvio Berlusconi in un’intervista a Paolo Liguori su Tgcom24. Berlusconi: «Non votare è un comportamento autolesionista» «Non c’è, quindi, da stupirsi – continua il leader di Forza Italia – se la metà degli italiani dichiarino di non sapere per chi votare o non voler votare affatto. Ma non andare a votare è un comportamento ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) «noi parliamo di contenuti. I nostri avversari hanno cominciato la solita campagna di calunnie. Lestannoper tentare di conservare ilche gestiscono da molti anni senza aver mai vinto le elezioni. Per il restodivisi su tutto, anche sui candidati. Non ho sentito un’idea nuova, concreta per il futuro del paese». Lo ha detto Silvioin un’intervista a Paolo Liguori su Tgcom24.: «Nonè un comportamento autolesionista» «Non c’è, quindi, da stupirsi – continua il leader di Forza Italia – se la metà degli italiani dichiarino di non sapere per chio non voleraffatto. Ma non andare aè un comportamento ...

