Berardi | che meraviglia! Il Sassuolo si sblocca | il Lecce resta giù

DAZN_IT : CHE COSA HA FATTO BERARDI?! ?? #SassuoloLecce #DAZN - FedericoSaltato : RT @corsaroll: .@SerieA, che @Inter! I nerazzurri quest'anno fanno più paura che mai: la profondità della rosa a disposizione di #Inzaghi è… - Damiano__89 : RT @corsaroll: .@SerieA, che @Inter! I nerazzurri quest'anno fanno più paura che mai: la profondità della rosa a disposizione di #Inzaghi è… - giuliozv : Ogni volta che #Berardi fa un gran gol qualche giornalista dice che i grand club si interrogano sul perché non l’ha… - SimoViola_ : Che Caxxo di Goal Berardi -

Gol pazzesco disugli sviluppi di un calcio d'angolo, vede la palla arrivare al limite dove si trova proprio l'attaccante del Sassuolocalcia di prima in girata e manda la palla in ...Unica occasione per i neroverdi con il solitosfiora la doppietta con un tiro a giro. (a seguire il servizio completo) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 ...A dirlo è l’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 1-0 contro il Lecce. “Le parole del mister per me sono un orgoglio. Devo ringraziare lui e la ...Nell'altro match, il Sassuolo, sconfitto all'esordio dalla Juventus, ha battuto 1-0 il Lecce grazie a uno splendido gol di Domenico Berardi, fresco di rinnovo fino al 2027. La squadra di Baroni, alla ...