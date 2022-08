Bayer Leverkusen vs Hoffenheim – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 20 agosto 2022) Sabato 20 agosto il Bayer Leverkusen affronta l’Hoffenheim in Bundesliga. I padroni di casa sono sotto pressione per vincere questa partita dopo aver perso le prime tre partite della stagione per la prima volta nella storia del club. Il calcio di inizio di Bayer Leverkusen vs Hoffenheim è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Bayer Leverkusen vs Hoffenheim: a che punto sono le due squadre Bayer Leverkusen In effetti, dopo che Gerardo Seoane ha guidato il Leverkusen verso una posizione di vertice nella sua stagione d’esordio, pochi avrebbero previsto l’inizio terribile della campagna 2022-23. A dire il vero, la sconfitta in trasferta contro il Borussia Dortmund era ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) Sabato 20 agosto ilaffronta l’in Bundesliga. I padroni di casa sono sotto pressione per vincere questa partita dopo aver perso le prime tre partite della stagione per la prima volta nella storia del club. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIn effetti, dopo che Gerardo Seoane ha guidato ilverso una posizione di vertice nella sua stagione d’esordio, pochi avrebbero previsto l’inizio terribile della campagna 2022-23. A dire il vero, la sconfitta in trasferta contro il Borussia Dortmund era ...

