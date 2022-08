Basket: Supercup. Italia batte rep.Ceca e chiude al terzo posto (Di sabato 20 agosto 2022) Nico Mannion top scorer azzurro con 20 punti e 5 assist AMBURGO (GERMANIA) - L'Italia ha battuto 96 - 80 la Repubblica Ceca e chiude al terzo posto la Supercup, quadrangolare disputato ad Amburgo. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Nico Mannion top scorer azzurro con 20 punti e 5 assist AMBURGO (GERMANIA) - L'ha battuto 96 - 80 la Repubblicaalla, quadrangolare disputato ad Amburgo. ...

zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Ceca 25-18 amichevole basket Supercup RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Repubblica #25-18… - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Ceca 25-18 amichevole basket Supercup RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Repubblica #25-18… - sportface2016 : DIRETTA - #Basket #Supercup Segui in tempo reale il match tra Italia e Repubblica Ceca - CatelliRossella : Basket: Supercup; Italia-Serbia 86-90 - Basket - ANSA - Sport24h_it : Una bellissima Italia esce sconfitta a un soffio dalla fine dalla sfida contro la Serbia (86-90) nella prima semifi… -