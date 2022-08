Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | il calendario delle partite dell’Italia ad agosto Orari | programma | avversarie | tv

(Di sabato 20 agosto 2022) Si avvicina il momento della verità per l’Italdi Gianmarco Pozzecco, che dopo il torneo amichevole di Amburgo sarà impegnato nella prima doppia sfida della seconda fase di qualificazione ai. Dueda vincere assolutamente, vista la caratura dei convocati, per mettere un tassello fondamentale per staccare il biglietto iridato. Si inizia mercoledì 24, a Riga in Lettonia, quando gli azzurri affronteranno l’Ucraina (17.30), mentre tre giorni più tardi, sabato 27, a Brescia va in scena Italia-Georgia (20.30). L’Italia è al primo posto nel girone, con tre vittorie e un ko, a pari punti con Islanda e Spagna e proprio gli iberici saranno l’ostacolo più duro per Datome e compagni, che con Ucraina e Georgia sono chiamati a staccare gli avversari che ...

A inizio luglio è arrivata una vittoria molto importante in Olanda per leai Mondiali 2023, adesso però siamo a ridosso del momento più importante dell'anno per l'Italia del, ...... con la conquista del titolo, ma hanno anche registrato la delusione di due mancate...dello star system rappresentato dallo sport professionistico nordamericano in genere e dalin ...LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Italia-Serbia, sfida valida per il torneo amichevole di basket Supercup 2022 ...Termina 86-90 il match tra Italia e Serbia, semifinale del torneo amichevole Supercup 2022. Buona prestazione comunque per gli azzurri, alla Barclays Arena di Amburgo, in vista dei prossimi appuntamen ...