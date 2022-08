Basket: Italia nettamente vittoriosa sulla Repubblica Ceca, si chiude bene la trasferta ad Amburgo (Di sabato 20 agosto 2022) L’Italia chiude al terzo posto la Supercup di Amburgo grazie a una netta vittoria sulla Repubblica Ceca. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco prevalgono per 96-80; bella la performance di Nico Mannion, a quota 20 punti. Doppia cifra anche per Simone Fontecchio (18 punti), Stefano Tonut (14) e Giampaolo Ricci (12). Primo quarto che parte bene per gli azzurri, decisamente in controlli e, stavolta, con Gallinari (e, in generale, tutti e 14 i rimasti) a roster. Soprattutto Tonut è il protagonista delle fasi iniziali, nonché il creatore numero uno del 17-7. Auda è tra i propiziatori del rientro ceco fino al 19-16, ma ci pensano soprattutto Fontecchio e Gallinari a ristabilire l’ordine: 25-18 dopo 10?. La Repubblica Ceca paga, e si vede, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) L’al terzo posto la Supercup digrazie a una netta vittoria. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco prevalgono per 96-80; bella la performance di Nico Mannion, a quota 20 punti. Doppia cifra anche per Simone Fontecchio (18 punti), Stefano Tonut (14) e Giampaolo Ricci (12). Primo quarto che parteper gli azzurri, decisamente in controlli e, stavolta, con Gallinari (e, in generale, tutti e 14 i rimasti) a roster. Soprattutto Tonut è il protagonista delle fasi iniziali, nonché il creatore numero uno del 17-7. Auda è tra i propiziatori del rientro ceco fino al 19-16, ma ci pensano soprattutto Fontecchio e Gallinari a ristabilire l’ordine: 25-18 dopo 10?. Lapaga, e si vede, ...

