Avete mai visto Mara Maionchi da giovane? Era bella ed elegante

Mara Maionchi è uno dei volti televisivi più amati dagli italiani. Di recente, nel giorno del suo 80esimo compleanno, ha postato una foto di quando era giovane. Scopriamo com'era a circa 30 anni la giudice musicale più irriverente d'Italia. Dal 2008 in poi i talent show musicali hanno preso piede in Italia. Quello fu l'anno in cui Sky portò per la prima volta un format consolidato nel Regno Unito: X Factor. Prima di esso, l'unico talent musicale veramente seguito in Italia, seppur diverso da X Factor, era 'Amici' di Maria de Filippi. Dal 2008 a oggi sono stati diversi i format che hanno preso ispirazione da X Factor: Italia's Got Talent, Tu Si Que Vales, Game of Talent e tanti altri. Tra i protagonisti della primissima edizione italiana di XF c'era anche Mara Maionchi.

