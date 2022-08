Atletica | Valentina Trapletti | “Ho sofferto | non avevo le gambe Faccio risultati che mi sognavo a vent’anni”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022)ha conquistato un bel quinto posto nella 20 km di marcia agli Europei 2022 dileggera. L’azzurra è stata brava a restare nel gruppo di testa, poi ha ceduto al cospetto dello strappo operato dalla greca Antigoni Ntrismpioti, dalla polacca Katarzyna Zdzieblo e dalla tedesca Saskia Feige (le atlete salite sul podio). La 37enne ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ce l’ho messa tutta, speravo qualcosa meglio, ho avuto qualche problema nell’ultimo periodo, ma ce l’ho messa tutta. Ho avuto un momento in cui ho detto non ne ho, ma non si poteva sprecare l’ocacsione, ci ho provato, ce l’ho messa tutta“., Antigoni Ntrismpioti firma la doppietta d’oro nella marcia agli Europei: l’ellenica si esalta nella 20 km,...