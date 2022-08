Atletica, Massimo Stano manca la tripletta: 8° nella 20 km agli Europei. Vince Martin, Fortunato 5° (Di sabato 20 agosto 2022) Massimo Stano non è riuscito nella grande magia di conquistare una medaglia nella 20 km di marcia agli Europei 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico, nonché fresco Campione del Mondo nella 35 km, è tornato sulla distanza dell’apoteosi di Tokyo, ma lungo le strade di Monaco è mancato il guizzo giusto per poter salire sul podio. Il pugliese puntava a entrare nella leggenda, ovvero completare la tripletta dei trionfi (ori a cinque cerchi, iridato, continentale), che alle nostre latitudini è riuscita soltanto ad Alberto Cova sui 10000 metri. Massimo Stano è rimasto nel gruppo degli otto battistrada fino al 13mo chilometro, quando una consistenza ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)non è riuscitogrande magia di conquistare una med20 km di marcia2022 dileggera. Il Campione Olimpico, nonché fresco Campione del Mondo35 km, è tornato sulla distanza dell’apoteosi di Tokyo, ma lungo le strade di Monaco èto il guizzo giusto per poter salire sul podio. Il pugliese puntava a entrareleggenda, ovvero completare ladei trionfi (ori a cinque cerchi, iridato, continentale), che alle nostre latitudini è riuscita soltanto ad Alberto Cova sui 10000 metri.è rimasto nel gruppo degli otto battistrada fino al 13mo chilometro, quando una consistenza ...

