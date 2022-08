Atletica | Massimo Stano | “Ho avuto i crampi | non ero da medaglia Qualcosa non ha funzionato da Eugene a qui”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022)si è dovuto accontentare dell’ottavo posto nella 20 km di marcia agli Europei 2022 dileggera. Il Campione Olimpico non ha brillato lungo le strade di Monaco, mancando l’appuntamento con le medaglie dopo aver trionfato nella 35 km ai Mondiali di un mese fa. Il pugliese sognava di salire sul gradino più alto del podio per completare la tripletta consecutiva, riuscita in passato soltanto ad Alberto Cova sui 10000 metri. L’azzurro non era brillante come ae si è staccato dai migliori nei pressi del 13mo chilometro.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho sentito dall’inizio che non c’era la gamba, ho cercato di motivarmi. Ho notato che mi staccavo e rientravo, ho provato a fare un’azione per capire la gamba, ho visto che ...