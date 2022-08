Atletica, Francesco Fortunato: “La gara mi ha soddisfatto. Ho capito quanto è importante stare davanti” (Di sabato 20 agosto 2022) Un quinto posto che lo può far ritenere soddisfatto. E’ un Francesco Fortunato lucido e analitico quello che al termine della 20 km di marcia maschile agli Europei 2022 di Monaco di Baviera, nel quale ha chiuso con un crono di 1h20:06, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. “La gara – ha affermato il pugliese, corregionale di un Massimo Stano che invece non è andato oltre l’ottavo posto – per me è andata benissimo. Ho fatto il mio miglior secondo tempo di sempre: la miglior prestazione da quando mi sono qualificato alle Olimpiadi di Tokyo dell’anno scorso. Non posso che essere contento”. Atletica, Massimo Stano: “Ho avuto i crampi, non ero da medaglia. Qualcosa non ha funzionato da Eugene a qui” Poi, Fortunato, ha aggiunto: “Ero consapevole di dover stare dal primo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Un quinto posto che lo può far ritenere. E’ unlucido e analitico quello che al termine della 20 km di marcia maschile agli Europei 2022 di Monaco di Baviera, nel quale ha chiuso con un crono di 1h20:06, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. “La– ha affermato il pugliese, corregionale di un Massimo Stano che invece non è andato oltre l’ottavo posto – per me è andata benissimo. Ho fatto il mio miglior secondo tempo di sempre: la miglior prestazione da quando mi sono qualificato alle Olimpiadi di Tokyo dell’anno scorso. Non posso che essere contento”., Massimo Stano: “Ho avuto i crampi, non ero da medaglia. Qualcosa non ha funzionato da Eugene a qui” Poi,, ha aggiunto: “Ero consapevole di doverdal primo ...

