Atletica, Europei Monaco 2022: tutti i risultati di sabato 20 agosto (Di sabato 20 agosto 2022) Tutto pronto per la sesta giornata degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco: ecco i risultati di oggi, sabato 20 agosto. Occhi puntati sui 20 km di marcia con il campione olimpico Massimo Stano. Azzurri a caccia di altri podi per guadagnare posizioni nel medagliere. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO risultati sabato 20 agosto 08.30 20 km di marcia uomini ORO – MARTIN (ESP) 1:19.11 ARGENTO – KARLSTROM (SWE) 1:19.23 BRONZO – GARCIA CARRERA (ESP) 1:19.45 5. FORTUNATO (ITA) 1:20.068. STANO (ITA) 1:21.1810. COSI (ITA) ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Tutto pronto per la sesta giornata deglidileggera, in programma a: ecco idi oggi,20. Occhi puntati sui 20 km di marcia con il campione olimpico Massimo Stano. Azzurri a caccia di altri podi per guadagnare posizioni nel medagliere. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO2008.30 20 km di marcia uomini ORO – MARTIN (ESP) 1:19.11 ARGENTO – KARLSTROM (SWE) 1:19.23 BRONZO – GARCIA CARRERA (ESP) 1:19.45 5. FORTUNATO (ITA) 1:20.068. STANO (ITA) 1:21.1810. COSI (ITA) ...

