Atletica, Europei 2022 sesta giornata. Massimo Stano vuole anche l'oro continentale! La 4×400 tentano l'assalto al podio (Di sabato 20 agosto 2022) Penultima giornata con fari puntati sulla marcia per l'Italia dell'Atletica che ha la possibilità di rimpinguare il bottino di medaglie all'Europeo di Monaco. Gli azzurri si affidano soprattutto al campione olimpico e mondiale Massimo Stano che è oro a cinque cerchi nella specialità in programma oggi alle 8.30 e torna alla gara preferita dopo la divagazione sul tema trionfale di Eugene sui 35 km. Massimo Stano è il favorito numero uno di questa gara ma dovrà fare attenzione soprattutto allo svedese Karlstrom che non è mai facile da battere. Tra gli avversari più titolati dell'azzurro c'è il campione uscente spagnolo Alvaro Martin e i suoi due compagni Garcia e Amezcua ma anche Francesco Fortunato potrà cercare di dire la sua dall'alto della sua top ten nella lista di ...

