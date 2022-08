Atletica, Europei 2022. Elisa Di Lazzaro: “Sono contentissima, ho patito il clima”. Mosetti: “Ho preso in pieno un ostacolo” (Di sabato 20 agosto 2022) Due italiane su tre (Luminosa Bogliolo ha dato forfait) impegnate nelle qualificazioni dei 100 ostacoli agli Europei di Atletica leggera di Monaco. Da sottolineare la performance di Elisa Maria Di Lazzaro, eccellente nella terza batteria, portata a casa con 13.11: “Diciamo che dalle immagini ho visto esattamente che ho fatto una partenza terribile, ero ultima penso. Una grandissima progressione, un bellissimo arrivo e Sono contentissima. Importante era avere un po’ di fiducia per questa qualifica, ce l’ho avuta. Sono contenta, domani è un altro giorno. Ho patito un po’ il clima, la pista bagnata, spero domani migliori. È stata una prova più di testa che di altro e Sono super contenta”. Più delusa Nicla ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Due italiane su tre (Luminosa Bogliolo ha dato forfait) impegnate nelle qualificazioni dei 100 ostacoli aglidileggera di Monaco. Da sottolineare la performance diMaria Di, eccellente nella terza batteria, portata a casa con 13.11: “Diciamo che dalle immagini ho visto esattamente che ho fatto una partenza terribile, ero ultima penso. Una grandissima progressione, un bellissimo arrivo e. Importante era avere un po’ di fiducia per questa qualifica, ce l’ho avuta.contenta, domani è un altro giorno. Houn po’ il, la pista bagnata, spero domani migliori. È stata una prova più di testa che di altro esuper contenta”. Più delusa Nicla ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Eurosport_IT : Dopo un anno alcune cose non sono cambiate! ???????? ???? Olimpiadi Tokyo 2020 ?? 100m - Jacobs ?? salto in alto - Tamb… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - infoitsport : Europei atletica, la Fidal a Jacobs: 'Grazie per la generosità' - EliElielba : RT @Eurosport_IT: Gara di rimonta per un Tortu che riesce a conquistare la terza posizione europea ???? #Roma2022 | #Atletica -