Atletica | Europei 2022 | Duplantis domina | sorpresa albanese tra le siepi | Bol firma la tripletta

(Di sabato 20 agosto 2022) A Monaco (Germania) è andata in scena la penultima serata di gare deglidileggera. In una serata caratterizzata da una timida pioggia e dalla pista umida, si sono assegnati sei titoli. Pochi italiani in pista: Elisa Maria Di Lazzaro si è qualificata alle semifinali dei 100 ostacoli, la 4×100 maschile ha concluso in ottava posizione. FINALI SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armandsi conferma Campione d’Europa. Il Campione Olimpico e Campione del Mondo conserva con pieno merito la tripla corona, mettendo le mani sul secondo titolo continentale dopo il sigillo di quattro anni fa. Lo svedese è stato insuperabile in una gara a senso unico, ma questa volta non ha tentato l’assalto al record del mondo, che aveva fissato a 6.21 metri in occasione del suo trionfo iridato un mese fa a Eugene. Il ...