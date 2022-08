Atletica | Di Lazzaro in semifinale sui 100 ostacoli agli Europei Luminosa Bogliola non gareggia

(Di sabato 20 agosto 2022) Elisa Maria Diha vinto la batteria dei 1002022 dileggera e si è qualificata con personalità alladi domani. L’azzurra ha interpretato benissimo la gara sulla pista bagnata di Monaco dopo una partenza falsa, è uscita discretamente dai blocchi di partenza in corsia 2 e poi ha saputo fare la differenza con la progressione, superando le barriere in scioltezza. La nostra portacolori ha chiuso con il tempo di 13.11 (miglior tempo della sessione), precedendo la slovacca Viktoria Forster (13.19) e la spagnola Xenia Benach (13.26). Da questa serie arrivano anche i tre ripescaggi: la portoghese Olimpia Barbosa (13.29), la svizzera Noemi Zbaren (13.34) e la lussemburghese Victoria Rausch (13.37). Nicla Mosetti si è resa protagonista di una ...

