infoitsport : Atletica, Antigoni Ntrismpioti vince la 35 km agli Europei -

OA Sport

Davanti, molto lontana, la grecaDrisbioti davanti alla spagnola Raquel Gonzalez. 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 ...Le italiane si sono difese egregiamente , anche se non sono mai state concretamente in lotta per il podio: Federica Curiazzi ottima quarta (2h52.06, personale), Lidia Barcella termina in sesta ... Atletica, Antigoni Ntrismpioti firma la doppietta d'oro nella marcia agli Europei: la greca si esalta nella 20 km, Valentina Trapletti quinta In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto triplo con ben tre azzurri impegnati, ma attenzione anche a Sara Fantini nella finale del lancio del martello e non solo. Di seguito, i risultati ...Prima medaglia per l’Italia dell’atletica agli Europei di Monaco di Baviera. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizi ...