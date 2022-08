Atalanta | Percassi ai tifosi | “Abbiamo tutti contro”

(Di sabato 20 agosto 2022) Sono stati circa 2 mila iradunati nel Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, prima della rifinitura dell’alla vigilia del matchil Milan. “tutte le città, tutte le tifoserie e tutte le testate giornalistiche: la differenza per noi la fa la Curva Nord” le parole dell’ad nerazzurro Lucaai sostenitori presenti. “C’è bisogno che il pubblico ci stia a fianco, è una stagione difficile, piena di cambiamenti. Dirigenti e giocatori sono stanchi di sentire certe cose:bisogno dell’affetto della nostra gente e siamo sicuri non ce lo farete mai mancare” ha aggiunto. Alessandro Alborghetti, portavoce della Curva Nord, aveva riferito di un incon la dirigenza del club avvenuto venerdì: “Il Trofeo ...

"Abbiamo tutte le città, tutte le tifoserie e tutte le testate giornalistiche contro: la differenza per noi la fa la Curva Nord". Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato ai più di 2 mila tifosi che si sono radunati nel Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, prima della rifinitura della squadra alla vigilia del Milan. "C'è bisogno che il pubblico ci stia a fianco, è una stagione difficile, piena di cambiamenti. Dirigenti e giocatori sono stanchi di sentire certe cose: abbiamo bisogno dell'affetto della nostra gente e siamo sicuri non ce lo farete mai mancare"