Atalanta-Milan, le due che giocano meglio. L'armonia di Pioli, Gasperini come Van Gaal: chi vince domani... (Di sabato 20 agosto 2022) E’ il primo scontro diretto tra le prime otto della stagione scorsa. Che, forse, non a caso hanno ricominciato il campionato vincendo... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) E’ il primo scontro diretto tra le prime otto della stagione scorsa. Che, forse, non a caso hanno ricominciato il campionatondo...

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - DiMarzio : #SerieA | @acmilan, le parole di Stefano #Pioli in conferenza stampa - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Giorno_Milano : Atalanta-Milan, Pioli: 'Partita difficile'. Assente Krunic - MilanPress_it : #AtalantaMilan: le quote dei bookies ???? -