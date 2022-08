Atalanta-Milan | dal 5-0 di Natale 2019 sono cambiate tante cose

(Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Malinovskyi, Ilicic. Più Hateboer, Freuler e Muriel da subentrati. Rossi, Sportiello, Masiello, Ibanez e Barrow in panchina. 32 mesi a livello calcisticouna vita, ma quel 22 dicembreè impresso nella mente e nei ricordi degli atalantini. Anche perché quando ricapiterà di battere 5-0 ile rimpiangere pure di non averne segnati di più? Da quella ‘partita di’ è cambiato il mondo, anche letteralmente, se vogliamo guardare oltre il calcio. Basta leggere i nomi nel tabellino della squadra di Gasperini di cui sopra: solo la metà saranno tra campo e panchina domenica sera al Gewiss Stadium. Diversi uomini simbolo di quella squadra – Gomez, Ilicic, Gosens – hanno preso (o prenderanno) altre strade. Eppure quella ...

... domani sera torna il campionato e per l'c'è la super sfida a Bergamo contro i campioni d'Italia del. I rossoneri non sono ancora al top della forma (come del resto i nerazzurri), ...Il banco di prova saranno le quattro partite di oggi: Torino - Lazio e Udinese - Salernitana delle 18:30, Inter - Spezia e Sassuolo - Lecce delle 20:45, ma soprattuttodelle 20:45 di ...Ante Rebic, dopo la doppietta contro l'Udinese nella prima giornata di Serie A, è stato confermato da Stefano Pioli in vista di Atalanta Milan come la ...Ecco le scelte del designatore Rocchi per il secondo turno. Inter-Spezia a Ghersini, Samp-Juve affidata ad Abisso ...