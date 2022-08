(Di sabato 20 agosto 2022) Anche l’allenamento di sabato 20 agosto ha dato buone notizie in casa atalantina, in vista della sfida di cartello di domenica 21 al Gewiss Stadium (ore 20,45)iltricolore:meiners esono recuperati.

PIER64473719 : @MatteDj23 Sul sito dell'Atalanta scrivono che l'unico che si è allenato a parte stamattina è Ederson, quindi Koop dovrebbe esserci -

L'Eco di Bergamo

Si tratta di due giocatori fondamentali nello scacchiere di Gasperini per dare sostanza a difesa e centrocampo . Demiral, che era rimasto fermo ai box per un problema al ginocchio, potrebbe già ...... il miglior marcatore dell'lo scorso anno con 13 reti. Il brasiliano sarà titolare, non ...perché secondo Gasperini (lo ha dichiarato di recente su Dazn) questo che viene è l'anno del. Ma ... Atalanta, Koop e Demiral contro il Milan

Koopmeiners, dopo due giorni di lavoro differenziato, venerdì 19 è tornato ad allenarsi con la squadra . La botta nella parte inferiore della gamba è stata riassorbita e la presenza dell'olandese cont ...