Atalanta, contro il Milan colpire al momento giusto sfruttando le ali offensive (Di sabato 20 agosto 2022) L’Atalanta è quella squadra capace di saper colpire al momento giusto, soprattutto grazie alle sue ali offensive L’Atalanta contro la Sampdoria ha dimostrato di essere forte anche quando necessariamente il gioco viene secondo piano. Detto in poche parole: colpire al momento giusto sfruttando ogni singola occasione. L’arte del contropiede e di avere i giocatori giusti per liberare spazi quando ci sono delle praterie da sfruttare senza snaturare la propria mentalità vincente. Gli esterni dovranno impegnarsi alla grande, ma sono le ali offensive/seconde punte a dover fare la differenza. Velocità, dinamismo, capacità di saltare l’uomo e concretezza in termini di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) L’è quella squadra capace di saperal, soprattutto grazie alle sue aliL’la Sampdoria ha dimostrato di essere forte anche quando necessariamente il gioco viene secondo piano. Detto in poche parole:alogni singola occasione. L’arte delpiede e di avere i giocatori giusti per liberare spazi quando ci sono delle praterie da sfruttare senza snaturare la propria mentalità vincente. Gli esterni dovranno impegnarsi alla grande, ma sono le ali/seconde punte a dover fare la differenza. Velocità, dinamismo, capacità di saltare l’uomo e concretezza in termini di ...

RadioRossonera : Charles #DeKetelaere scalda i motori: lo vedremo contro l'#Atalanta? Dove? ?????? - FraLeo0115 : @NandoPiscopo1 @saIva___ All’occorrenza però può fare ala, contro Atalanta serve qualità - DuRkio0o : @BisInterista spinazzola non riuscirà mai a fare un gol come quello di theo contro l'atalanta - SempreMilanit : ?? #Pioli sta testando #DeKetelaere in un altro ruolo ?? Può farlo già contro l'#Atalanta - Milannews24_com : Brahim Diaz contro l’Atalanta può raggiungere le 60 presenze in Serie A -