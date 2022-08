(Di sabato 20 agosto 2022) L‘aziendahato le sue nuovissimeAMDdurante la Canadian National Expo(clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) è una società con sede a Taipei, Taiwan. Questa, producevideo, lettori ottici, palmari, portatili, telefonini, smartphone, computer, accessori per il networking come modem/router e accessori per computer.hato quest’oggi una nuova generazione dibasate su AMD che accompagnano la ROG CrosshairExtreme e supportano gli ultimi processori Ryzen 7000. Parliamo delleROG CrosshairHero, la ROG ...

tuttoteKit : #Asus annuncia le nuove schede madri AMD X670E #AMDX670E #tuttotek - HWLegend : ASUS annuncia che una ampia selezione dei suoi dissipatori a liquido all-in-one (AIO) sarà totalmente compatibile c… - HWLegend : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia ROG x Evangelion, una esclusiva collection che sintetizza un’estesa collabor… -

tuttoteK

Questa è l'ultima novità diRepublic of Gamers, chela disponibilità italiana di ROG Zephyrus Duo 16 . Un modello che monta uno schermo secondario ScreenPad Plus e garantisce alte ...ROGla disponibilità italiana del nuovo laptop da gaming ROG Zephyrus Duo 16 . Il nuovo arrivato in casainnova il mercato dei laptop con doppio display con questo modello che ... ASUS annuncia le nuove schede madri AMD X670E I dati diffusi dagli analisti di Mercury Research confermano quanto emerso dalle ultime trimestrali: in un mercato PC in calo dopo anni di crescita, AMD è l'azienda che sta tenendo meglio di tutte.Lo smartphone top di gamma ASUS Zenfone 9 è stato aperto da PBKreviews alla scoperta di com'è sotto la scocca: che caos!