ASCOLTI TV 19 AGOSTO 2022: GRAND HOTEL (13,1%), CAVALLI DI BATTAGLIA (11,5%), L’ATLETICA (11%), CHICAGO MED (7%), TERRA AMARA (Di sabato 20 agosto 2022) ASCOLTI TV 19 AGOSTO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 618 16.03Tg1 – 916 21.27UnoMattina Estate – 729 16.67Linea Verde Estate – 702 15.25UnoMattina Estate Più – 766 14.79Le Vacanze di Camper – 1201 13.86Tg1 – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xCAVALLI di BATTAGLIA – 1179 11.50 x x xSe Dio Vuole – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xBeautiful – v. nettoTERRA AMARA – xUn Altro Domani – xLe Regole del Caos – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xGRAND ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 20 agosto 2022)TV 19· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 618 16.03Tg1 – 916 21.27UnoMattina Estate – 729 16.67Linea Verde Estate – 702 15.25UnoMattina Estate Più – 766 14.79Le Vacanze di Camper – 1201 13.86Tg1 – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xdi– 1179 11.50 x x xSe Dio Vuole – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xBeautiful – v. netto– xUn Altro Domani – xLe Regole del Caos – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – x...

Teleblogmag : Nuova prima serata fiacca tenuta accesa solo da #rai2 con l'atletica leggera. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente a… - fabiofabbretti : Altro pomeriggio da incorniciare per Rai 2 grazie agli Europei di #Roma2022: 10.3% fino alle 16:16, 13.2% fino alle… - fabiofabbretti : #GrandHotel vince la serata di ieri con il 13.1% contro #CavalliDiBattaglia in replica all'11.5%. Sempre bene gli E… - tvblogit : Ascolti tv venerdì 19 agosto 2022 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 20 Agosto 1976 ? Australia, programma televisivo Bandstand, per arrivo ABBA, registra record ascolti tuttora imbattuto… -