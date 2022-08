ASCOLTI TV 19 AGOSTO 2022: GRAND HOTEL (13,1%), CAVALLI DI BATTAGLIA (11,5%), L’ATLETICA (11%), CHICAGO MED (7%), TERRA AMARA (20,7%) (Di sabato 20 agosto 2022) ASCOLTI TV 19 AGOSTO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2610 38.14 PT – 5695 39.14 24 – 2433 35.55 PT – 5191 35.67 Rassegna Stampa – 180 10.10Tg1 Mattina – 618 16.03Tg1 – 916 21.27UnoMattina Estate – 729 16.67Linea Verde Estate – 702 15.25UnoMattina Estate Più – 766 14.79Le Vacanze di Camper – 1201 13.86Tg1 – 2962 24.88Don Matteo – 1258 11.80 + 1371 15.04Sei Sorelle – 889 11.26Tg1 Economia – 1104 14.70Estate in Diretta – 1479 17.70Reazione a Catena – 2295 22.99Reazione a Catena – 3466 28.72Tg1 – 3977 28.23TecheTecheTè – 2782 18.62CAVALLI di BATTAGLIA – 1179 11.55 438 8.13 61 6.07 905 13.98Se Dio Vuole – 281 9.29 Fascia 7-9 – 769 20.22Tg5 – 1017 23.32Morning News – 820 18.06Morning News – 598 13.86Forum (R) – 1293 17.93Tg5 – 2538 21.83Beautiful – 2085 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 20 agosto 2022)TV 19· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2610 38.14 PT – 5695 39.14 24 – 2433 35.55 PT – 5191 35.67 Rassegna Stampa – 180 10.10Tg1 Mattina – 618 16.03Tg1 – 916 21.27UnoMattina Estate – 729 16.67Linea Verde Estate – 702 15.25UnoMattina Estate Più – 766 14.79Le Vacanze di Camper – 1201 13.86Tg1 – 2962 24.88Don Matteo – 1258 11.80 + 1371 15.04Sei Sorelle – 889 11.26Tg1 Economia – 1104 14.70Estate in Diretta – 1479 17.70Reazione a Catena – 2295 22.99Reazione a Catena – 3466 28.72Tg1 – 3977 28.23TecheTecheTè – 2782 18.62di– 1179 11.55 438 8.13 61 6.07 905 13.98Se Dio Vuole – 281 9.29 Fascia 7-9 – 769 20.22Tg5 – 1017 23.32Morning News – 820 18.06Morning News – 598 13.86Forum (R) – 1293 17.93Tg5 – 2538 21.83Beautiful – 2085 ...

CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 21 agosto 2022: La dama velata, Europei di Monaco, Ma che bella sorpresa, dati Auditel e share - ParliamoDiNews : Ascolti tv 20 agosto 2022 The Voice Senior, Guinness | Dati Auditel #ascolti #agosto #voice #senior #guinness #dati… - ParliamoDiNews : Ascolti del 20 agosto: `The Voice Senior` e `Lo Show dei Record` | TV Sorrisi e Canzoni #ascolti #agosto #voice… - gianlu_79 : RT @Nic_dls00: ASCOLTI TV 20 AGOSTO 2022 #AscoltiTv ?? - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, giovedì 18 agosto 2022 - -