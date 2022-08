sportli26181512 : Arsenal, Arteta crede al rinnovo di Saka. Il Man City...: L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha fiducia nel fat… - ClockEndItalia : Fuorigioco di 2mm ?? e niente 4-0 Triplo cambio di Arteta con ESR, Tomi e Nketiah a rimpiazzare Ødegaard, Nelli e W… - teoocchiuto : Occhio all’#Arsenal di questa stagione: talento, idee e #Arteta. City e Liverpool sono di un altro pianeta, ma occh… - barcelvona : @Dee_egg @Arsenal Mi piacciono un sacco. Poi Arteta uno stile incredibile. - barcelvona : #arsenal gioca un calcio moderno, veloce e pieno di soluzioni,la base è una: la qualità. Complimenti #Arteta , comp… -

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Il tecnico dell'Mikelha scelto di non convocare per la prossima partita Nicolas Pepé : l'attaccante esterno è fuori dai piani per la stagione appena iniziata e spinge per un trasferimento al Nizza .... oltre ai campioni in carica del Manchester City c'è anche l'. Un inizio arrembante per i ... Gli uomini di Mikelsembrano scoppiare di salute, sebbene il valore degli avversari ... Premier, Arsenal e City, Arteta e Guardiola al comando Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Le formazioni ufficiali di Bournemouth-Arsenal, sfida valida per la terza giornata di Premier League 2022/2023. Ottimo avvio di stagione per i Gunners di Arteta, che hanno ottenuto due vittorie brilla ...