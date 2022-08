Arisa e la vacca | gli sconcertanti auguri dell' ex Vito Coppola per i suoi 40 anni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Tanti i commenti diper, che oggi ha compiuto 40. Uno però ha attirato l'attenzione sui social più di tutti gli altri. Si tratta del messaggio dedicato alla cantante dal suo ex partner. I due si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 da cui sono usciti vincenti. Dopo una relazione durata qualche mese, alla fine i due si sono detti addio. A parlarea finea relazione è stata la stessain un'intervista al settimanale Oggi: "Sono in convalescenza, dopo l'ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con personea mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura ...