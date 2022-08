Apple: rischio sicurezza per Iphone e Ipad, necessario aggiornamento dispositivi (Di sabato 20 agosto 2022) Apple ha reso noto di aver rilasciato un aggiornamento del sistema operativo per risolvere una falla scoperta nella sicurezza dei dispositivi che li renderebbe vulnerabili ad attacchi hacker L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 agosto 2022)ha reso noto di aver rilasciato undel sistema operativo per risolvere una falla scoperta nelladeiche li renderebbe vulnerabili ad attacchi hacker L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Apple: rischio sicurezza per iphone e smartfone, necessario aggiornamento dispositivi - Bobe_bot : Il caldo record in Cina mette a rischio l'export globale ( - FirenzePost : Apple: rischio sicurezza per iphone e smartfone, necessario aggiornamento dispositivi - ItaliaStartUp_ : Il caldo record in Cina mette a rischio l'export globale - ninda1952 : RT @RaiNews: Allarme hacker per alcuni prodotti Apple, che corre subito ai ripari con un nuovo, importante aggiornamento #Apple #hacker htt… -