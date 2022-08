Anticipazioni Un Posto al Sole: Il Destino Di Chiara! (Di sabato 20 agosto 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole, prossime puntate: come emerge grazie ad alcune foto provenienti dal set, ci saranno degli sviluppi importanti sul Destino di Chiara e sembra proprio che ci sarà anche il suo ritorno… Un Posto al Sole va avanti e, nel corso delle prossime puntate, ci si concentrerà soprattutto sul Destino di Chiara. Quest’ultima aveva in programma di fuggire insieme al fidanzato Nunzio, per evitare di affrontare il processo che la aspettava e che probabilmente le avrebbe causato grossi problemi. All’ultimo momento, però, Chiara è partita da sola, senza Nunzio, e questa vicenda avrà degli sviluppi nel corso delle prossime puntate della soap. Anticipazioni Un Posto al Sole, prossime puntate: il ritorno di ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 20 agosto 2022)Unal, prossime puntate: come emerge grazie ad alcune foto provenienti dal set, ci saranno degli sviluppi importanti suldi Chiara e sembra proprio che ci sarà anche il suo ritorno… Unalva avanti e, nel corso delle prossime puntate, ci si concentrerà soprattutto suldi Chiara. Quest’ultima aveva in programma di fuggire insieme al fidanzato Nunzio, per evitare di affrontare il processo che la aspettava e che probabilmente le avrebbe causato grossi problemi. All’ultimo momento, però, Chiara è partita da sola, senza Nunzio, e questa vicenda avrà degli sviluppi nel corso delle prossime puntate della soap.Unal, prossime puntate: il ritorno di ...

