(Di sabato 20 agosto 2022), diciotto anni didi(Ud) si è aggiudicata ieri sera, in diretta su Tele, il titolo regionale di “” che le consente l’accesso alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di “Italia”.si è diplomata in lingue è in attesa di fare il test di ingresso alla facoltà di scienze internazionali e diplomatiche; ama molto leggere e la sua passione è la cucina, tra le sue “specialità” il tiramisù. Ventitré le concorrenti che si sono date appuntamento ieri negli studi di Teleper il tradizionale appuntamento del venerdì con “in Onda” ...

Anna Grosso, 18 anni di Colloredo di Monte Albano si è aggiudicata ieri sera, in diretta su Telefriuli, il titolo regionale di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia che le consente l'accesso alle ... Anna Grosso di Colloredo di Monte Albano è "Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia" Anna Grosso, diciotto anni di Colloredo di Monte Albano (Ud) si è aggiudicata ieri sera, in diretta su Telefriuli, il titolo regionale di "Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia" che le consente l'accesso ...