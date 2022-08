Andrea muore a 30 anni davanti alla fidanzata | precipitato nel dirupo per aver tentato di recuperare il cellulare

ElioLannutti : Cerca di recuperare il cellulare e cade nel dirupo: Andrea muore a 30 anni davanti alla fidanzata - Frankf1842 : RT @fanpage: Stava cercando di recuperare il cellulare della ragazza, quando si è sporto su un precipizio e ha perso l'equilibrio, finendo… - Carlino_Rovigo : Andrea Mazzetto cerca di recuperare il cellulare della fidanzata: precipita e muore - Carlino_Rovigo : Andrea Mazzetto cade in un dirupo e muore: le foto - fanpage : Stava cercando di recuperare il cellulare della ragazza, quando si è sporto su un precipizio e ha perso l'equilibri… -

Un ragazzo di 30 anni della provincia di Rovigo ,Mazzetto , è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato in un dirupo da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo , sull'Altopiano di Asiago ( Vicenza ). Un terribile volo di un ...Le ferite riportate durante l'impatto erano molto gravi eera già morto quando i soccorritori sono arrivati a prelevarlo. Il ragazzo si sarebbe sporto più del solito, il luogo della tragedia ... Andrea muore a 42 anni a pochi mesi e per lo stesso motivo del fratello Ivan Un ragazzo di 30 anni della provincia di Rovigo, Andrea Mazzetto, è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato in un dirupo da un massiccio sulla Val d'Astico, ...La fidanzata gli chiede di recuperare il cellulare che gli è caduto durante un escursione, ma lui precipita da 100 metri. Tragedia sulla Val d'Astico, a Rotzo, sull'Altopiano ...