Andrea Iannone, dopo Belen un’altra bellissima? Bomba di gossip per l’invidia di tutti gli italiani (Di sabato 20 agosto 2022) Siamo in agosto e con i personaggi famosi in vacanza le voci su nuovi flirt riempiono le pagine del gossip. Ad esempio sono in molti a chiedersi se Andrea Iannone ha una nuova fiamma. In tanti ricorderanno che il motociclista 33enne di Vasto (Chieti) – attualmente squalificato per doping – aveva avuto una relazione con Belen Rodriguez dal 2016 al 2018 ed era stato poi legato sentimentalmente anche a Giulia De Lellis. Ebbene, stando agli ultimi rumors sembra proprio che Iannone abbia fatto di nuovo centro. Secondo quanto trapelato sul web, pare che il pilota si trovi in vacanza in Sardegna per ricaricare le pile e godere delle splendide spiagge dell’isola. In Sardegna sta soggiornando anche Elodie Patrizi, nota a tutti come Elodie. Fin qui niente di strano, se non ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 agosto 2022) Siamo in agosto e con i personaggi famosi in vacanza le voci su nuovi flirt riempiono le pagine del. Ad esempio sono in molti a chiedersi seha una nuova fiamma. In tanti ricorderanno che il motociclista 33enne di Vasto (Chieti) – attualmente squalificato per doping – aveva avuto una relazione conRodriguez dal 2016 al 2018 ed era stato poi legato sentimentalmente anche a Giulia De Lellis. Ebbene, stando agli ultimi rumors sembra proprio cheabbia fatto di nuovo centro. Secondo quanto trapelato sul web, pare che il pilota si trovi in vacanza in Sardegna per ricaricare le pile e godere delle splendide spiagge dell’isola. In Sardegna sta soggiornando anche Elodie Patrizi, nota acome Elodie. Fin qui niente di strano, se non ...

FQMagazineit : “Si sono baciati diverse volte”: Andrea Iannone e Elodie fanno esplodere il gossip - zazoomblog : Elodie e Andrea Iannone insieme in Sardegna nuova coppia dell’estate? - #Elodie #Andrea #Iannone #insieme - katiadiluna16 : Se fosse vero vi immaginate se #elodie torna da #marracash dopo #andreaiannone ? Per ora si tratta di #gossip delle… - zazoomblog : Elodie e Andrea Iannone arrivano i baci e non mancano le battutine - #Elodie #Andrea #Iannone #arrivano - federica89M : Andrea Iannone che sta assomigliando sempre di più a Gianni Sperti -