Andiamo avanti, anzi no. La Regina cancella il tweet e si ritira dalla corsa elettorale (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaele La Regina, ormai ex capolista del Pd in Basilicata e segretario regionale dei dem, si è ritirato dalla corsa elettorale. La decisione è arrivata dopo una serie di tweet: oggi, 20 agosto, aveva prima cancellato il post in cui alle 10.23 scriveva: «Nessun passo indietro: stiamo lavorando alla campagna elettorale con passione e determinazione. La vicenda di ieri si è chiusa con le mie scuse, la destra vorrebbe tenerla aperta». Poi, a poche ore dalla scomparsa del tweet, ne era apparso un altro in cui annunciava il ritiro dalla candidatura. E aveva scritto: «Quando si hanno 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio perché il Pd viene prima di ...

