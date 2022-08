Ameba mangia - cervello uccide un bambino | gli è entrata nel naso mentre nuotava nel fiume

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ameba mangia-cervello uccide un bambino: è entrata nel naso mentre nuotava nel fiume - ilmessaggeroit : Ameba mangia-cervello uccide un bambino: è entrata nel naso mentre nuotava nel fiume - CronacaSocial : ?? Bimbo muore dopo aver nuotato, ucciso da un'ameba mangia-cervello. Di cosa si tratta e come si prevede ??… - msarigu72 : Ah, il mio parassita terrificante preferito: 'Naegleria fowleri', ovvero l'ameba mangia cervello - FedericaSure : @kabara79 ?? e lui si intratteneva nella suddetta casa con una cinese. Sono passati 11 anni, si è sposato due anni f… -

Un bambino è morto negli Stati Uniti dopo una sospetta rara infezione provocata da un'ameba mangia-cervello dopo che il ragazzo aveva nuotato in un fiume nel Nebraska. La storia risale all'8 agosto, quando il bambino è andato a fare un tuffo nel fiume Elkhorn. I funzionari sanitari americani hanno spiegato che quest'ultima è stata causata dalla Naegleria fowleri, più nota come ameba mangia-cervello. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha confermato l'infezione.