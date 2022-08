Ally McBeal pronta al ritorno in tv con una nuova protagonista (Di sabato 20 agosto 2022) Ally McBeal - Calista Flockhart e Lisa Nicole Carson La moda dei sequel e dei reboot è tutt’altro che finita e si appresta a tornare in tv, benchè molto diversa da come il pubblico la ricorda, un’altra serie americana che ha fatto storia dal 1997 al 2002: si tratta di Ally McBeal, legal comedy drama al cui ritorno sta lavorando ABC e che avrà una nuova protagonista al posto della storica Calista Flockhart. L’avvocato dalla parlantina sciolta e dalla complicata vita sentimentale lascerà il posto ad una collega giovane come lo era lei all’esordio. Stando a quanto riportano TvLine e DeadLine, la nuova protagonista dovrebbe essere una donna di colore, neo laureata in Legge, che trova lavoro nello storico studio legale della serie, Cage ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 agosto 2022)- Calista Flockhart e Lisa Nicole Carson La moda dei sequel e dei reboot è tutt’altro che finita e si appresta a tornare in tv, benchè molto diversa da come il pubblico la ricorda, un’altra serie americana che ha fatto storia dal 1997 al 2002: si tratta di, legal comedy drama al cuista lavorando ABC e che avrà unaal posto della storica Calista Flockhart. L’avvocato dalla parlantina sciolta e dalla complicata vita sentimentale lascerà il posto ad una collega giovane come lo era lei all’esordio. Stando a quanto riportano TvLine e DeadLine, ladovrebbe essere una donna di colore, neo laureata in Legge, che trova lavoro nello storico studio legale della serie, Cage ...

