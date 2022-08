Allarme Zaporizhzhia

chopper1831 : RT @wuminchia: prima la fa bombardare tutti i giorni ,poi oppone il veto alle ispezioni aiea volute dalla Russia e infine lancia l'allar… - wuminchia : prima la fa bombardare tutti i giorni ,poi oppone il veto alle ispezioni aiea volute dalla Russia e infine lanci… - TerrinoniL : Cresce l'allarme a Zaporizhzhia, ma una nuova Chernobyl sembra «improbabile» - peacelink : #Zaporizhzhia 'Questo l’allarme lanciato dal Segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Nikolai Patrus… - angelicapenny : RT @rtl1025: ?? Il capo dell'#Onu #Guterres chiede a #Mosca di non staccare la centrale nucleare di #Zaporizhzhia dalla rete #ucraina dopo l… -

'L'elettricità diè ucraina Questo principio deve essere pienamente rispettato', ha ... L'riguarda il Centro del paese, che come ha previsto il Dipartimento di Protezione civile ...Nel frattempo, gli occhi sono ancora puntati sulla centrale nucleare di Zaporizhzhi,a al centro degli scontri militari ed è stato Erdogan a lanciare l': "Non vogliamo un'altra Chernobyl". ...Forze russe in una sala turbine. L'Onu: "Smilitarizzare la centrale". Mosca rifiuta e minaccia di scollegarla dalla rete di Kiev. Macron chama Putin: "Sì all'ispezione Aiea" ...Potrebbe essere una Chernobyl ancora più devastante: le paure per una possibile esplosione della centrale nucleare di Zaporizhzhia ...