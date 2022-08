Albino Ruberti, il video choc. «Me te compro? A me? Vi ammazzo». Le dimissioni del capo gabinetto di Gualtieri (Di sabato 20 agosto 2022) Vino, derby e (con ogni probabilità) qualche sassolino ?elettorale? nella scarpa. Si è infiammata così, all?improvviso, quest?estate di attesa per il voto... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 agosto 2022) Vino, derby e (con ogni probabilità) qualche sassolino ?elettorale? nella scarpa. Si è infiammata così, all?improvviso, quest?estate di attesa per il voto...

Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - Rinaldi_euro : Bella gente ha scelto #Gualtieri come suo Capo Gabinetto! Albino Ruberti e il video della lite in strada: «Inginocc… - chedisagio : Quando Albino Ruberti, il capo di gabinetto di @gualtierieurope, minimizza il video che lo vede protagonista parlan… - pancraziovaleri : RT @SalsaConAndrea: Il caso Albino Ruberti ha scoperchiato il pentolone, sicuramente il “Voto Utile” è NON VOTARE IL Pd… - Doriana38380207 : RT @chedisagio: Quando Albino Ruberti, il capo di gabinetto di @gualtierieurope, minimizza il video che lo vede protagonista parlando di un… -