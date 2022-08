Albino Ruberti: il «Rocky» irascibile stakanovista sul lavoro ma dalla memoria corta (Di sabato 20 agosto 2022) Il capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri, travolto dalla bufera dopo il video in cui minaccia alcuni esponenti del Pd di Frosinone. Nel 2018 aggredì rudemente un gruppo di animalisti. L'imbarazzo per la multa dei figli Leggi su corriere (Di sabato 20 agosto 2022) Il capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri, travoltobufera dopo il video in cui minaccia alcuni esponenti del Pd di Frosinone. Nel 2018 aggredì rudemente un gruppo di animalisti. L'imbarazzo per la multa dei figli

chedisagio : Quando Albino Ruberti, il capo di gabinetto di @gualtierieurope, minimizza il video che lo vede protagonista parlan… - Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - Rinaldi_euro : Bella gente ha scelto #Gualtieri come suo Capo Gabinetto! Albino Ruberti e il video della lite in strada: «Inginocc… - marioricciard18 : Chi è Albino Ruberti, il «focoso» dem soprannominato Rocky @sole24ore - ZenatiDavide : Gualtieri, “Stancanelli nuovo capo Gabinetto di Roma”: Alberto Stancanelli prenderà il posto di Albino Ruberti. «Ho… -