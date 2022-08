Alberto Nenna è Il Gay Più Bello d’Italia 2022

(Di sabato 20 agosto 2022) Si chiamail vincitore del concorso Il Gay Piùcondotto anche quest’anno da La Wanda Gastrica, reduce dal tour de force di Miss Drag Queen Italia che ha visto incoronata Mila Morphosis.è arrivato a Torre del Lago con la fascia di Mister Gay Lombardia e sfilata dopo sfilata ha sbaragliato la concorrenza. A domanda diretta “cos’è per te la bellezza?“,– su Instagram Alby Il Biondo – ha risposto: “Per me la bellezza non è esteriore, ma interiore, la mia semplicità è la mia umiltà“. Quando gli è stato invece chiesto un pregio e un difetto ha risposto: “Un mio pregio è l’umiltà, un mio difetto è che parto in quinta“. Io così quando ha detto di essere umile: Ecco un po’ di sue foto, che male non ...

